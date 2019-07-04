Регоператор зафиксировал рост количества органических отходов на концессионных объектах

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-04T16:13:32+03:00

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На концессионных объектах АО «Управление отходами» зафиксирован существенный рост объема органических отходов, поступающих на экологически безопасные обработку и захоронение в общем потоке ТКО. Среднесуточные объемы поступающего органического мусора в июне в 1,2 раза выше, чем в апреле и мае этого года. Изменение морфологии мусора вызвано сезонностью, так как увеличилось количество плодоовощных остатков. Это так называемый мокрый мусор, который не подлежит переработке и отправляется на экологически безопасное захоронение на карты межмуниципальных полигонов ТКО. Сотрудники комплексов отмечают, что пик поступлений таких отходов приходится на август и сентябрь.

- Специалисты изучают морфологический состав мусора с целью оптимизации системы отбора и захоронения. Учет ТКО позволяет прогнозировать сезонные изменения объема и состава образующихся отходов, в том числе для корректировки маршрутов транспортирования мусора с контейнерных площадок. Системность подхода позволяет выстраивать новую отрасль с высокой степенью информационной открытости, которой не было до внедрения института регионального оператора, — заявил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Одна из задач новой отрасли по обращению с ТКО состоит в увеличении объема отбора вторсырья для последующей переработки. Показатели отбора ВМР установлены в нацпроекте «Экология». На мусороперерабатывающих комплексах отбираются 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Пищевые остатки и фракции, не поддающиеся переработке, так называемые хвосты, отправляются на карты полигонов. В процессе перегнивания, благодаря технологиям захоронения, применяемым на объектах АО «Управление отходами», эти виды мусора станут техническим грунтом. Такой инертный биохимический массив безопасен для природы и человека и может использоваться в дальнейшем для различных нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU