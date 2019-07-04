Саратовская область остается в рейтинге слабых регионов

СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-04T16:08:12+03:00

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Саратовская область остается в числе регионов, политическая устойчивость которых считается слабой.

К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика».

По итогам июня, нашему региону присвоено 4,7 балла. Это 19-е место с конца рейтинга. При этом указано, что за месяц позиция не изменилась.

Эксперты фонда назвали несколько отрицательных событий: планируемые массовые сокращения на предприятиях, митинги против строительства завода в Горном, эпидемии «мышиной лихорадки», пожар на рынке «Феникс» в Энгельсе, возбуждение уголовного дела в отношении главы Калининского района Олега Мортова.

Среди положительных событий: открытие завода «ВолгаГидро» в Балакове, подписание соглашений с «РосАгро» и «Амкодор».

ИСТОЧНИК KP.RU