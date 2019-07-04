Саратовская область остается в рейтинге слабых регионов
Саратовская область остается в числе регионов, политическая устойчивость которых считается слабой.
К таким выводам пришли эксперты фонда «Петербургская политика».
По итогам июня, нашему региону присвоено 4,7 балла. Это 19-е место с конца рейтинга. При этом указано, что за месяц позиция не изменилась.
Эксперты фонда назвали несколько отрицательных событий: планируемые массовые сокращения на предприятиях, митинги против строительства завода в Горном, эпидемии «мышиной лихорадки», пожар на рынке «Феникс» в Энгельсе, возбуждение уголовного дела в отношении главы Калининского района Олега Мортова.
Среди положительных событий: открытие завода «ВолгаГидро» в Балакове, подписание соглашений с «РосАгро» и «Амкодор».
ИСТОЧНИК KP.RU