Из-за аварии на хлебозаводе Сокурский тракт остался без воды
Три улицы отключили от водоснабжения до полуночи
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 4 июля, на нескольких улицах Ленинского района отключили воду.
- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения на Сокурском тракте, 1-м Сокурском проезде и улице Универсальная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Ресурс пришлось отключить из-за аварии на водопроводе на Сокурском тракте, 33. Там, по данным открытых источников, находится хлебозавод.
ИСТОЧНИК KP.RU