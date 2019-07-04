2019-07-04T16:03:30+03:00
Общество

Из-за аварии на хлебозаводе Сокурский тракт остался без воды

Три улицы отключили от водоснабжения до полуночи
Ольга Симонова
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В Саратове сегодня, 4 июля, на нескольких улицах Ленинского района отключили воду.

- Ориентировочно до полуночи не будет водоснабжения на Сокурском тракте, 1-м Сокурском проезде и улице Универсальная, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Ресурс пришлось отключить из-за аварии на водопроводе на Сокурском тракте, 33. Там, по данным открытых источников, находится хлебозавод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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