Изменилось расписание электричек Сенная — Балаково

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-04T16:05:58+03:00

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С 8 июля в Саратовской области электрички №№6113 и 6114 Сенная — Балаково будут ходить по новому расписанию.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, на маршруте появляется новая остановка — «Ключи».

Из Сенной в Балаково время прибытия будет следующим: отправление от Сенной в 20:35, поселок Ключи — в 20:48, о. п. 219 км — в 21:04, Вольск-2 — в 21:12, о. п. 250 км — в 21:31, Линево — в 21:50 и прибытие на конечную станцию в 21:57.

Обратно электричка будет ехать так: выезд из Балакова в 05:25, Линево — в 05:34, 250 км — в 05:53, Вольск-2 — в 06:17, о. п. 219 км — в 06:25, Ключи — в 06:38 и Сенная — в 06:48.

ИСТОЧНИК KP.RU