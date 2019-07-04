Энгельсский пловец вышел в финал Всемирной Универсиады
Заключительные состязания пройдут вечером
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Энгельсский спортсмен Иван Кузьменко вместе с товарищами по сборной выступил на Всемирной Универсиаде в Неаполе.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, он преодолел дистанцию «4 по 100 метров вольным стилем» за три минуты 18,80 секунды.
Он показал третий результат в заплыве.
Спортсмен проходит в финал соревнований, который состоится сегодня вечером — 4 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU