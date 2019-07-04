2019-07-04T15:56:49+03:00
Общество

Энгельсский пловец вышел в финал Всемирной Универсиады

Заключительные состязания пройдут вечером
Дарья Вострикова
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Энгельсский спортсмен Иван Кузьменко вместе с товарищами по сборной выступил на Всемирной Универсиаде в Неаполе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, он преодолел дистанцию «4 по 100 метров вольным стилем» за три минуты 18,80 секунды.

Он показал третий результат в заплыве.

Спортсмен проходит в финал соревнований, который состоится сегодня вечером — 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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