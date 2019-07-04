В центре Саратова Lada Granta сбила пешехода
Гражданин получил тяжелые травмы
Фото Облспаса
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Сегодня, 4 июля, в центре Саратова, на улице Чернышевского, 46, водитель автомобиля Lada Granta сбил 39-летнего пешехода.
Как сообщил «КП-Саратов» в облспасе, мужчина получил тяжелые травмы.
Прибывшие медики реанимационной службы отвезли пострадавшего в городскую клиническую больницу.
На месте работал начальник областной службы спасения Юрий Юрин.
Обстоятельства аварии выясняются, работает дорожная инспекция.
ИСТОЧНИК KP.RU