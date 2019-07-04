2019-07-04T15:54:52+03:00
Происшествия

В центре Саратова Lada Granta сбила пешехода

Гражданин получил тяжелые травмы
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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Сегодня, 4 июля, в центре Саратова, на улице Чернышевского, 46, водитель автомобиля Lada Granta сбил 39-летнего пешехода.

Как сообщил «КП-Саратов» в облспасе, мужчина получил тяжелые травмы.

Прибывшие медики реанимационной службы отвезли пострадавшего в городскую клиническую больницу.

На месте работал начальник областной службы спасения Юрий Юрин.

Обстоятельства аварии выясняются, работает дорожная инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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