В Энгельсе служба занятости трудоустроила более 4 тыс. человек
По данным на 1 июля 2019 года, на учете в службе занятости стоят 1 038 жителей Энгельса.
Как сообщили «КП-Саратов» в Энгельсской районной администрации, с начала 2019 года численность зарегистрированных безработных возросла на 27,7%.
За этот год свое место потеряли 1 168 человек, в основном по собственному желанию.
Больше всего требуются рабочие, слесари, электрики, продавцы, станочники, водители, а также инженерно-технические работники, врачи, медсестры, страховые и торговые агенты.
В первом полугодии по направлению службы занятости трудоустроились 4 220 человек, на квотируемые места — 56 инвалидов.
Переобучаться отправились 257 соискателей.
ИСТОЧНИК KP.RU