В Энгельсе служба занятости трудоустроила более 4 тыс. человек

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-04T15:45:42+03:00

С начала года туда стали обращаться больше людей

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По данным на 1 июля 2019 года, на учете в службе занятости стоят 1 038 жителей Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в Энгельсской районной администрации, с начала 2019 года численность зарегистрированных безработных возросла на 27,7%.

За этот год свое место потеряли 1 168 человек, в основном по собственному желанию.

Больше всего требуются рабочие, слесари, электрики, продавцы, станочники, водители, а также инженерно-технические работники, врачи, медсестры, страховые и торговые агенты.

В первом полугодии по направлению службы занятости трудоустроились 4 220 человек, на квотируемые места — 56 инвалидов.

Переобучаться отправились 257 соискателей.

ИСТОЧНИК KP.RU