ГИБДД: Протаранивший припаркованное авто на Крымской был пьян

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-04T16:23:49+03:00

В его крови обнаружено 0,18 промилле алкоголя

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Стали известны подробности утренней погони за автомобилистом в Заводском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, нарушителя в десять часов утра заметили несущие службу на Алтынной горе старшие лейтенанты полиции Кириллов и Киселев.

Автомобиль Hyundai Accent ехал с нарушением ПДД. Его водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке и попытался скрыться.

Уходя от преследования, иномарка врезалась в припаркованный на Крымской, 25 Nissan Almera, салон которого на тот момент пустовал.

Фото ГИБДД Саратова

После этого нарушителя удалось задержать. Проверка показала, что он пьян — в его крови 0,18 промилле алкоголя.

В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU