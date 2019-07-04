ГИБДД: Протаранивший припаркованное авто на Крымской был пьян
Стали известны подробности утренней погони за автомобилистом в Заводском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, нарушителя в десять часов утра заметили несущие службу на Алтынной горе старшие лейтенанты полиции Кириллов и Киселев.
Автомобиль Hyundai Accent ехал с нарушением ПДД. Его водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке и попытался скрыться.
Уходя от преследования, иномарка врезалась в припаркованный на Крымской, 25 Nissan Almera, салон которого на тот момент пустовал.
Фото ГИБДД Саратова
После этого нарушителя удалось задержать. Проверка показала, что он пьян — в его крови 0,18 промилле алкоголя.
В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU