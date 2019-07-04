Саратовская область лидирует в ПФО по падению индекса промышленного производства

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-04T15:41:25+03:00

По данным Росстата, регион вошел в десятку самых аутсайдеров по этому показателю

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С января по май включительно индекс промышленного роста в Саратовской области опустился почти на 6% и составил 94,1%. Это худший показатель среди всех субъектов в ПФО.

По данным, которые опубликовал Росстат, только в мае 2019 года, по сравнению с маем 2018, падение индекса промышленности составило 11,2%. При этом средний показатель по Приволжскому федеральному округу — 100,6%. Таким образом, именно показатели Саратовской области тянут вниз всю статистику округа.

Регион вошел в топ-10 самых худших по этому показателю регионов страны.

В оценку индекса промышленного роста входят результаты работы отраслей добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, энергетики, водоснабжения, сбора мусора, и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU