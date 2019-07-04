На четырех улицах Энгельса снесут незаконно установленные вывески
Нарушителей выявили в ходе рейда
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Комитетом экономики, промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского района провел рейды по выявлению самовольно установленных рекламных конструкций совместно с представителями МАУ «Общественный центр».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, сегодня незаконные вывески обнаружили на улицах Волоха, Саратовская, Новобазарная, Калинина.
Собственники получат предписания о демонтаже.
ИСТОЧНИК KP.RU