В Вольском районе пройдет Кубок России по «экстрим-эндуро»
Приедут спортсмены из 24 регионов России
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В Вольском районе Саратовской области на территории карьера «Красный Октябрь» пройдет Кубок России в дисциплине «экстрим-эндуро».
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, торжественное открытие соревнований — 6 июля в 12:30.
Участвовать могут мужчины и женщины, которым исполнилось 16 лет. Лучшего из них выберет судья всероссийской категории.
Планируется приезд 200 спортсменов из 24 регионов России, в числе которых Москва, Нижний Тагил, Севастополь и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU