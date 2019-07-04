В Вольском районе пройдет Кубок России по «экстрим-эндуро»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-04T15:33:36+03:00

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В Вольском районе Саратовской области на территории карьера «Красный Октябрь» пройдет Кубок России в дисциплине «экстрим-эндуро».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта региона, торжественное открытие соревнований — 6 июля в 12:30.

Участвовать могут мужчины и женщины, которым исполнилось 16 лет. Лучшего из них выберет судья всероссийской категории.

Планируется приезд 200 спортсменов из 24 регионов России, в числе которых Москва, Нижний Тагил, Севастополь и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU