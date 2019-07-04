Саратовцы сделают веничек удачи
Мероприятие пройдет на бульваре Героев Отечества
Изменить размер текста:
В Саратове, на бульваре Героев Отечества, во вторник, 9 июля, состоится концерт «Любовь и верность — два крыла…».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.
Гостей ждет творческая гостиная «Я и семья», изготовление веничков удачи — природных символов здоровья, любви, достатка и долголетия, а также аквагрим и фотозона.
ИСТОЧНИК KP.RU