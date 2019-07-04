Саратовцы сделают веничек удачи

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-04T15:32:08+03:00

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В Саратове, на бульваре Героев Отечества, во вторник, 9 июля, состоится концерт «Любовь и верность — два крыла…».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие пройдет в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.

Гостей ждет творческая гостиная «Я и семья», изготовление веничков удачи — природных символов здоровья, любви, достатка и долголетия, а также аквагрим и фотозона.

ИСТОЧНИК KP.RU