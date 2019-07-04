В Саратовской области поймали велосипедных воров

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-04T15:31:25+03:00

Они забрали несколько двухколесных коней

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В Саратовской области полиция раскрыла серию краж велосипедов.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в Балакове неизвестные украли двухколесный транспорт из подъезда дома. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.

Кроме того, в поселке Солнечный Саратова кто-то забрал велосипед стоимостью около 18 тыс. рублей от дома на улице Тархова.

В обоих случаях владельцы оставили имущество без присмотра, чем воспользовались злоумышленники.

Виновников краж нашли, однако транспорт вернуть не удалось — его успели перепродать.

Полиция напоминает, что даже если вы уходите на несколько минут, лучше пристегнуть велосипед толстым тросом, который сложно разрезать.

ИСТОЧНИК KP.RU