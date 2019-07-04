В Саратовской области поймали велосипедных воров
В Саратовской области полиция раскрыла серию краж велосипедов.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в Балакове неизвестные украли двухколесный транспорт из подъезда дома. Сумма ущерба составила 5 тыс. рублей.
Кроме того, в поселке Солнечный Саратова кто-то забрал велосипед стоимостью около 18 тыс. рублей от дома на улице Тархова.
В обоих случаях владельцы оставили имущество без присмотра, чем воспользовались злоумышленники.
Виновников краж нашли, однако транспорт вернуть не удалось — его успели перепродать.
Полиция напоминает, что даже если вы уходите на несколько минут, лучше пристегнуть велосипед толстым тросом, который сложно разрезать.
ИСТОЧНИК KP.RU