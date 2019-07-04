Полицейских в Саратове осудили условно за 19 случаев мошенничества
Суд признал двух бывших саратовских полицейских виновными в 19 эпизодах мошенничества. Из них 14 раз они шли на преступление вместе, поодиночке — два и три раза.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, с января 2016 по декабрь 2017 года полицейские мобильного батальона ППСП УМВД России по Саратову требовали от задержанных за административное правонарушение или тех, кого привели для установления личности, предоставить документы и мобильный телефон.
Втайне стражи порядка набирали с гаджетов номер 900 и с помощью мобильного банка переводили деньги на свой счет. Один раз преступники решили не усложнять и украли реальные деньги у гражданина.
Общая сумма похищенного составила почти 50 тыс. рублей.
Еще до окончания следствия мужчины признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Им назначили по два года условного срока.
Мошенников уволили, а их руководителям сделали строгий выговор.
ИСТОЧНИК KP.RU