Полицейских в Саратове осудили условно за 19 случаев мошенничества

СЕГОДНЯ 15:13 2019-07-04T15:30:49+03:00

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Суд признал двух бывших саратовских полицейских виновными в 19 эпизодах мошенничества. Из них 14 раз они шли на преступление вместе, поодиночке — два и три раза.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, с января 2016 по декабрь 2017 года полицейские мобильного батальона ППСП УМВД России по Саратову требовали от задержанных за административное правонарушение или тех, кого привели для установления личности, предоставить документы и мобильный телефон.

Втайне стражи порядка набирали с гаджетов номер 900 и с помощью мобильного банка переводили деньги на свой счет. Один раз преступники решили не усложнять и украли реальные деньги у гражданина.

Общая сумма похищенного составила почти 50 тыс. рублей.

Еще до окончания следствия мужчины признали свою вину и возместили причиненный ущерб. Им назначили по два года условного срока.

Мошенников уволили, а их руководителям сделали строгий выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU