Гибель трех рабочих в канализации Петровска. Подробности

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-04T15:14:42+03:00

При подъеме из отравленного газами колодца у слесаря порвался трос

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Сегодня, 4 июля, в Петровске Саратовской области при проведении работ в канализационном колодце насосной станции №2 погибли трое рабочих. Они отравились газами и «летучими компонентами», которые выделялись из канализационных стоков.

Рабочие задохнулись из-за того, что у них оборвался трос, по которому их должны были вытянуть из колодца.

- Перед тем, как слесарь спустился вниз, чтобы установить лестницу, работники проверили приемную камеру на предмет отсутствия газа. Мужчина через некоторое время почувствовал себя плохо. Задыхаясь, он попросил вытащить его поскорее, — подробности трагедии на улице Баукова публикует сайт Петровск 64.

Когда пострадавшего почти подняли из колодца, оборвался страховочный трос. Чтобы спасти жизнь коллеги, второй работник МУП «Петровское ЖКХ» спустился вниз, обвязал пострадавшего веревкой, но сам тут же потерял сознание и упал на дно колодца.

Третьего слесаря, пытавшегося спасти товарищей, постигла та же участь. Об этом рассказал директор МУПа «Петровское ЖКХ» Дмитрий Жихарев.

На место происшествия оперативно выехали все экстренные службы, следователи СУ СКР, а также глава района Денис Фадеев и межрайонный прокурор Александр Казаков.

Глава района поручил проработать вопрос об оказании материальной помощи родным и близким погибших.

Напомним, поручение разобраться в обстоятельствах трагедии дал подчиненным губернатор Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU