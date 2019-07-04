Саратовским автобусным перевозчикам грозят штрафы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-04T15:05:51+03:00

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Госавтонадзор предупредил саратовских перевозчиков об истечении срока действия лицензий.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, федеральный закон №386-ФЗ от 30 октября прошлого года установил требование к лицензированию автобусных перевозок. Срок был установлен до 29 июня.

- После 29 июня 2019 года осуществление без лицензии деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается, — подчеркнули в территориальном отделе Госавтонадзора. — Лицензии, выданные до 1 марта, прекратили действие.

Сейчас в Саратовской области лицензии получили 826 юридических лиц. В реестр внесено 3 439 автобусов, в том числе 406 школьных.

Штраф за работу без разрешения составляет 50 тыс. рублей для граждан, 100 тыс. рублей — для ИП и 400 тыс. рублей — для организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU