В Саратовской области полицейские задержали двух угонщиков автомобилей
Полицейские Саратовской области задержали двух граждан, которые угоняли чужие автомобили.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в Марксе неизвестный угнал автомобиль Lada Priora, однако по горячим следам 37-летнего злоумышленника поймали.
Поврежденную машину обнаружили у села Полековское и вернули владельцу.
В Федоровском районе еще один правонарушитель увидел, что хозяин «Нивы» оставил ключи в замке зажигания, сел в нее и уехал.
Когда владелец пришел к животноводческому стану и не обнаружил свою «ласточку», то тут же обратился к стражам порядка.
Машину марки ВАЗ-21213 нашли в селе Романовка и вернули водителю.
Задержали самого вора — 40-летнего безработного гражданина.
ИСТОЧНИК KP.RU