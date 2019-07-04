В Саратовской области полицейские задержали двух угонщиков автомобилей

СЕГОДНЯ 14:41 2019-07-04T14:56:53+03:00

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Полицейские Саратовской области задержали двух граждан, которые угоняли чужие автомобили.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, в Марксе неизвестный угнал автомобиль Lada Priora, однако по горячим следам 37-летнего злоумышленника поймали.

Поврежденную машину обнаружили у села Полековское и вернули владельцу.

В Федоровском районе еще один правонарушитель увидел, что хозяин «Нивы» оставил ключи в замке зажигания, сел в нее и уехал.

Когда владелец пришел к животноводческому стану и не обнаружил свою «ласточку», то тут же обратился к стражам порядка.

Машину марки ВАЗ-21213 нашли в селе Романовка и вернули водителю.

Задержали самого вора — 40-летнего безработного гражданина.

ИСТОЧНИК KP.RU