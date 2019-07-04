В Балакове отреагировали на критику в адрес фестиваля клубники

СЕГОДНЯ 14:37 2019-07-04T14:52:59+03:00

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По итогам прошедшего в минувшие выходные фестиваля клубники в Балакове комитет по туризму Саратовской области предоставил в редакцию «КП-Саратов» комментарий от администрации Балаковского района.

Реакция вызвана материалом «Балаковский фестиваль клубники прошел почти без клубники», который был опубликован на сайте «КП-Саратов» 1 июля. В нем, в частности, говорилось, что многие посетители назвали прошедший фестиваль одним из самых слабых, по сравнению с предыдущими. Самое главное замечание — отсутствие достаточного количества свежей ягоды, в честь которой называется праздник. Фестиваль был перенесен на более поздний срок, когда в регионе клубника уже практически сошла.

Текст комментария по поводу статьи:

- Фестиваль клубники — одно из самых масштабных мероприятий Саратовской области. В этом году в нем приняли участие тысячи человек. Гостями и участниками стали не только балаковцы, но и приезжие из других областей. Программа фестиваля была яркой и насыщенной — интерактивные площадки, мастер-классы, квесты, музыкально-игровые программы, выставки, фотозоны. В этом году направления фестиваля значительно расширились, он вырос из узко гастрономического профиля в многоплановое событийное мероприятие, включающее спортивные соревнования, турнир по шахматам, фестиваль вина LeTourDeVin, межрегиональную выставку ремесленников.

Впервые фестиваль проходил два дня и завершился грандиозной праздничной программой, пенной дискотекой и огненным шоу.

Новый формат фестиваля приветствовался участниками, в администрацию Балаковского района поступили положительные отзывы и благодарности от жителей области и гостей региона, — прокомментировала пресс-служба администрации Балаковского муниципального района.

ИСТОЧНИК KP.RU