Пьяный саратовец ударил полицейского на станции и загремел под суд
В Саратове местного жителя будут судить за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Южного СУТ России, 23-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим. На это раз ему инкриминируют часть 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Молодой человек 8 мая находился на станции Саратов-1 в пьяном виде. Для составления протокола его доставили в дежурную часть, где он ударил одного из полицейских кулаком по лицу, попав в глаз.
У стража порядка диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепная травма и кровоподтек.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU