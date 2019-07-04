Пьяный саратовец ударил полицейского на станции и загремел под суд

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-04T14:54:36+03:00

До этого он уже был неоднократно судим

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В Саратове местного жителя будут судить за насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Южного СУТ России, 23-летний обвиняемый ранее был неоднократно судим. На это раз ему инкриминируют часть 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Молодой человек 8 мая находился на станции Саратов-1 в пьяном виде. Для составления протокола его доставили в дежурную часть, где он ударил одного из полицейских кулаком по лицу, попав в глаз.

У стража порядка диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепная травма и кровоподтек.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU