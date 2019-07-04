В колонии Вольска девушки боролись за титул «Королева лета»

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-04T13:36:02+03:00

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В колонии №5 УФСИН России по Саратовской области, которая находится в Вольске, прошел конкурс «Королева Лета».

- Он проводится уже более десяти лет и помогает оступившимся женщинам не только осмыслить прежнюю жизнь, но и обрести веру в свои силы. Она будет нужна, чтобы начать жизнь с чистого листа после освобождения, — отметили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФСИН.

Фото: УФСИН по Саратовской области

Конкурсанткам из всех пяти отрядов колонии помогала их команда поддержки. Они создавали сценический образ, речь девушек, костюмы, становились участниками сценок.

В первом туре дамы рассказывали о себе, во втором — представляли на сцене доставшийся им театральный жанр, в третьем осужденные показывали свои таланты: вокал, танцы.

Жюри, состоящее из замначальника УФСИН по Саратовской области Антона Глебова, представителей попечительского совета, администрации Вольска и других, выбрало победительницу.

«Королевой лета» стала 19-летняя Дарья, которую дома ждут мама и брат. Титулов «1-я вице-мисс» и «2-я вице-мисс» удостоились 31-летняя Анастасия и 34-летняя Алиса.

Также были победительницы и в других номинациях, например, «Мисс Грация».

ИСТОЧНИК KP.RU