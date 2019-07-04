Житель Энгельса будет искать поцарапавших его авто детей с помощью камер наблюдения

СЕГОДНЯ 13:33 2019-07-04T13:53:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области подросток поцарапал чужой автомобиль.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел около шести вечера 7 июня.

Автомобиль был припаркован во дворе дома №69а по улице Фридриха Энгельса. Обратившись в программу «Безопасный дом», хозяин машины увидел, что рядом на велосипедах каталась группа мальчиков. Один из подростков подъехал слишком близко и задел капот.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717713" frameborder="0"></iframe> Ребёнок на велосипеде поцарапал авто.

На видео опознать ребят не удалось, но хозяин авто намерен все же отыскать их при помощи видеоархива.

Благодарим за предоставленное видео программу «Безопасный дом».

ИСТОЧНИК KP.RU