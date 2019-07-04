Эксперт банка «Открытие» дал прогноз о курсе валют

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-04T13:16:28+03:00

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Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие» сделал оценку ситуации по курсу валют.

- Выстроенная система защиты и стабилизации рубля позволяет говорить о том, что волатильность курса во II полугодии будет достаточно низкой. В пользу рубля работают умеренно жесткая политика ЦБ РФ, бюджетное правило и консервативный бюджет. Фактически Россия постоянно живет при нефти чуть дороже $40, что обеспечивает рубль меньшей зависимостью от нефти. Основные риски для рубля заключаются в непредсказуемой политике ряда западных государств. В частности, российская тема постоянно используется в США в качестве аргумента предвыборной борьбы. Одним из рисков такого американского увлечения могут стать ограничения для российского государственного долга. Впрочем, вероятность санкций против уже выпущенных ОФЗ достаточно низкая, так как любые меры против них приведут к финансовым потерям американских банков, которые активно скупали высокодоходные рублёвые инструменты. Соответственно, если какие-то ограничения и будут приняты, то они, скорее всего, коснутся новых выпусков, что отечественный долговой рынок переживет без больших потерь. Тем не менее это может ослабить курс рубля на 5-7%. Наиболее рискованным можно считать осенний период, когда политические процессы заметно ускоряются после летних отпусков.

Фактор нефти перестал быть чрезвычайно важным для рубля. Тем не менее в ноябре-декабре вновь может появиться вопрос продления или прекращения действия соглашения по ограничению добычи OPEC+. Если соглашение прекратит свою жизнь, то цена нефти может упасть до $40-50, реагируя на риски затоваривания рынка. В этом случае рубль также может потерять до 5-7% против доллара США.

Рубль остается в большей степени привязан к доллару, поэтому изменения в паре EUR/USD часто приводят к схожим колебаниям в паре EUR/RUB. В целом, можно говорить, что в среднесрочной перспективе у доллара нет оснований для устойчивого укрепления. Собственно, нет таких оснований и у евро. Дело в том, что ЕЦБ и ФРС поменяли свою риторику на более мягкую, реагируя на ухудшение макроэкономических показателей, что, естественно, повышает аппетиты к риску. Соответственно, прогноз по рублю на II полугодие в большей степени остается положительным или нейтральным. Возможно, что курс доллара будет изменяться в диапазоне 63-67 рублей. Соответственно, среднегодовой прогноз остается близким к значениям 65-66 за доллар, — считает Андрей Кочетков.

Справка:

Сейчас банк «Открытие» - один из крупнейших игроков на банковском рынке страны. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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ИСТОЧНИК KP.RU