2019-07-04T13:05:50+03:00
Происшествия

Росгвардейцы поймали избившего дворников саратовца

Пострадавших госпитализировали
Ольга Симонова
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В Саратове росгвардейцы поймали мужчину, избившего двух дворников.

- Вчера поздним вечером, 3 июля, к правоохранителям обратился сотрудник ЖКХ и рассказал, что он и двое его коллег убирали территорию на улице Дома 8 Марта. Когда работа была почти закончена, к его сослуживцам подошел незнакомец, избил их и убежал, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

«Скорая» госпитализировала потерпевших, а росгвардейцы задержали на Симбирцева 30-летнего местного жителя. Очевидец инцидента опознал в нем нападавшего.

Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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