Сегодня саратовские школьники узнают свои результаты ГИА по английскому языку
Завтра можно подать апелляцию
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Сегодня, 4 июля, школьники Саратовской области, которые сдавали ГИА-9 по английскому языку в резервные сроки — 29 июня — узнают свои результаты.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, подать апелляцию о несогласии с баллами можно 5 и 8 июля в общеобразовательных организациях по месту обучения.
Заседание конфликтной комиссии состоится 9 июля 2019 года в 11:00 по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.
ИСТОЧНИК KP.RU