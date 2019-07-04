Сегодня саратовские школьники узнают свои результаты ГИА по английскому языку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-04T12:34:59+03:00

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Сегодня, 4 июля, школьники Саратовской области, которые сдавали ГИА-9 по английскому языку в резервные сроки — 29 июня — узнают свои результаты.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования региона, подать апелляцию о несогласии с баллами можно 5 и 8 июля в общеобразовательных организациях по месту обучения.

Заседание конфликтной комиссии состоится 9 июля 2019 года в 11:00 по адресу: Саратов, улица Мичурина, 89.

ИСТОЧНИК KP.RU