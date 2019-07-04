В первой половине июля в Саратовской области отремонтируют три дороги

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-04T12:32:53+03:00

В рамках нацпроекта приведут в порядок около 300 км трасс

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В Саратовской области на трассах региона на 1 июля отремонтировано 20 км дорог — 30% от общего объема работ на этот год, проводимых в в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объекты готовы к эксплуатации.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, приемочная комиссия работает на трассах Новые Бурасы — Кутьино — Вязьмино — Петровск в Петровском районе и Красноармейский — Мордовский Карай— Алексеевский — Памятка в Романовском и Петровском районах. Ремонт также был проведен на участке село Никольское — Казаково от трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

В первой половине июля рабочие обещают сдать еще три объекта.

Это приведенный в порядок участок дороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград в Ивантеевском районе общей протяженностью 6,3 км, а также трассы Вольск — Черкасское — Калмантай в Вольском районе, где ставят дорожные знаки.

Отремонтируют 10 км трассы Калининск — Свердлово — Колокольцовка — Кленовка в Калининском районе.

В рамках нацпроекта в регионе приведут в порядок около 300 км дорог, включая те, что в Саратове и Энгельсе.

ИСТОЧНИК KP.RU