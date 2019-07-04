Трое саратовцев ответят за вымогательство земли и денег

СЕГОДНЯ 12:18 2019-07-04T12:29:04+03:00

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Прокуратура Саратова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39 и 44-летнего саратовцев и 30-летнего жителя Саратовского района по обвинению в вымогательстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, мужчины вместе с неустановленным лицом с сентября по декабрь 2017 года требовали от жителя областного центра отдать им 150 тыс. рублей и право на землю в 419 кв. м в Заводском районе Саратова, стоимость которой превышала 650 тыс. рублей.

Банда угрожала насилием и уничтожением дачного домика потерпевшего.

Сейчас двое из них находятся под домашним арестом, один под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в Заводской районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU