В Саратовском театре драмы начала работу лаборатория эскизов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-04T12:27:00+03:00

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3 июля на малой сцене Саратовского академического театра драмы имени И. А. Слонова начала свою работу творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», зрителям будут представлены четыре театральных эскиза по пьесам современных российских драматургов:

- 3 июля «Две матери, две дочери» Алексея Слаповского,

- 5 июля «Горка» Алексея Житковского,

- 6 июля «Машина едет к морю» Алекса Бьёрклунда,

- 8 июля, в заключительный день, «Свидетельские показания» Дмитрия Данилова.

Первый день лаборатории эскизов собрал полный зал. Сотрудникам театра пришлось даже ставить дополнительные стулья, так как с каждым годом проект вызывает все больше интереса.

Фото Армена Осипяна

Вечер начался со вступительного слова заведующей литературно-драматургической частью Ольги Харитоновой. Она поблагодарила пришедших гостей, а также рассказала, что будет происходить в ближайшее время на сцене театра.

Режиссеры вместе с актерами труппы за несколько дней готовят театральный эскиз и потом в свободной форме представляют его гостям. После просмотра каждый зритель может поделиться своими впечатлениями. А на выходе из театра проголосовать понравилась ему пьеса или нет.

- Эта такая вот у нас замечательная традиция в завершение сезона, — поделилась Харитонова.

Фото Армена Осипяна

Имя Алексея Слаповского уже известно саратовским зрителям. С 2015 года в репертуар театра включен одноименный спектакль по его пьесе «Сошедший с поезда».

«Две матери, две дочери» — это «мультимедийная комедия», так определяет жанр Алексей Слаповский. На сцене были установлены экраны, на которых ретранслировались переписки героев пьесы. В один момент зрители наблюдали за артистами, в другой — читали их сообщения.

Фото Армена Осипяна

- Мне бы не хотелось, чтобы зрителю было всегда комфортно и понятно. Пускай придут второй раз и тогда все поймут, — отметил Слаповский.

Эта история описывает отношения поколений. Дочь желает учиться в Греции, но для этого нужны огромные деньги. Ее мать решает обратиться к своей матери с просьбой продать дачу. Согласится ли та на сделку? Зрители во время обсуждения спрашивали про аллюзию на «Вишневый сад».

- Каждый российский драматург в диалоге с Чеховым, — уверен Слаповский.

Фото Армена Осипяна

В эскизе задействованы следующие артисты: Тамара Джураева, Юрий Кудинов, Татьяна Родионова, Александр Каспаров, Екатерина Локтионова, Дарья Ревина, Андрей Седов и Сергей Ванин.

- Для меня участие в лаборатории было чем-то необычным. Я совершенно по-другому себя чувствовала на сцене. Сначала присутствовало волнение, но оно тут же отступило после первых произнесенных слов. С уверенностью могу сказать, что я получила удовольствие. И форма такой работы мне очень понравилась, — поделилась с «КП-Саратов» актриса Екатерина Локтионова.

Фото Армена Осипяна

После показа зрители благодарили драматурга и актеров за проделанную работу. Все герои и события были крайне узнаваемы, что сделало пьесу живой и запоминающейся. Слаповский в конце вечера отметил, что у него есть огромное желание дать что-то еще своему родному Саратову.

ИСТОЧНИК KP.RU