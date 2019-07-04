Саратовец ответит за кражу денег, пистолета и убийство друга

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-04T12:06:09+03:00

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего саратовца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, краже и грабеже.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, по версии следствия, 10 марта мужчина был в гостях у своего 60-летнего друга на проспекте 50 лет Октября. Они пили спиртное, а потом поссорились. Обвиняемый избил его до такой степени, что от полученной тупой сочетанной травмы головы потерпевший скончался на месте преступления.

Ранее, в декабре 2018 и марте 2019 года мужчина пошел на грабеж мобильного телефона и 300 рублей, а также похитил из автомобиля пневматический пистолет стоимостью около 7 тыс. рублей.

Теперь его судьбу решит Ленинский районный суд Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU