В тротуары Саратова ежегодно будут вкладывать 300 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-04T11:55:17+03:00

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Муниципальная программа по ремонту городских тротуаров в Саратове будет разработана в ближайшее время и станет действовать до 2022 года.

Об этом в ходе рейда по ремонтируемым тротуарам 4 июля заявил глава администрации Михаил Исаев.

- Мной дано поручение профильным подразделениям сформулировать муниципальную программу по ремонту тротуаров, которая будет рассчитана до 2022 года. Ее финансирование должно быть увеличено в разы. Прогнозно просчитав объем работ на ближайшие три года, стоит закладывать до 300 млн рублей в год. Уже сейчас необходимо начать формировать реестр улиц, на которых будут отремонтированы пешеходные части дорог, делать это нужно, опираясь, в первую очередь, на мнение горожан, — заявил Михаил Исаев.

На самом деле ремонт тротуаров в Саратове уже идет второй год. В 2018 году на эти цели потратили 40 млн рублей, в 2019 году планируется — 60 млн. рублей. При этом, по словам мэра, и в прошлом году и в этом общий объем сделанного одинаков — 80 тыс. кв. м.

ИСТОЧНИК KP.RU