Движение по Чернышевского в Саратове остановилось из-за утки с утятами

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-04T11:51:50+03:00

Об этом рассказал местный житель

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Вчера, 3 июля, саратовец Дмитрий Бисеров рассказал в соцсетях о необычном происшествии на дороге.

Мужчина ехал на работу по улице Чернышевского и внезапно увидел в районе городского парка утку с утятами, которые переходили дорогу.

В подтверждение своих слов горожанин снял птиц на камеру и опубликовал видео в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

Местный житель предположил, что утки идут на Волгу — освежиться.

В комментариях под записью пользователь Иван Сидоров умилился птицам и порадовался, что водители решили немного подождать, чтобы те прошли через дорогу.

Вячеслав Карпов предположил, что это — побег из Саратова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/718362" frameborder="0"></iframe> Необычные пешеходы на улице Чернышевского.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU