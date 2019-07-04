2019-07-04T11:51:50+03:00
Общество

Движение по Чернышевского в Саратове остановилось из-за утки с утятами

Об этом рассказал местный житель
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 июля, саратовец Дмитрий Бисеров рассказал в соцсетях о необычном происшествии на дороге.

Мужчина ехал на работу по улице Чернышевского и внезапно увидел в районе городского парка утку с утятами, которые переходили дорогу.

В подтверждение своих слов горожанин снял птиц на камеру и опубликовал видео в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

Местный житель предположил, что утки идут на Волгу — освежиться.

В комментариях под записью пользователь Иван Сидоров умилился птицам и порадовался, что водители решили немного подождать, чтобы те прошли через дорогу.

Вячеслав Карпов предположил, что это — побег из Саратова.

Необычные пешеходы на улице Чернышевского.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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