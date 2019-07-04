Движение по Чернышевского в Саратове остановилось из-за утки с утятами
Вчера, 3 июля, саратовец Дмитрий Бисеров рассказал в соцсетях о необычном происшествии на дороге.
Мужчина ехал на работу по улице Чернышевского и внезапно увидел в районе городского парка утку с утятами, которые переходили дорогу.
В подтверждение своих слов горожанин снял птиц на камеру и опубликовал видео в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».
Местный житель предположил, что утки идут на Волгу — освежиться.
В комментариях под записью пользователь Иван Сидоров умилился птицам и порадовался, что водители решили немного подождать, чтобы те прошли через дорогу.
Вячеслав Карпов предположил, что это — побег из Саратова.
Необычные пешеходы на улице Чернышевского.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU