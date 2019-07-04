Три работника МУП ЖКХ погибли при расчистке канализации в Петровске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-04T14:41:01+03:00

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В Саратовской области на коммунальном предприятии погибли три работника.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, трагедия произошла на МУП «Петровское ЖКХ».

Сейчас известно, что утром 4 июля сотрудники МУПа отправились на расчистку канализационного колодца на улице Баукова. Предположительно, они задохнулись.

Валерий Радаев поручил зампреду правительства Роману Бусаргину провести внеочередное заседание комиссии по ЧС по вопросам соблюдения техники безопасности на производствах, а также подготовить дополнительные предложения по мерам профилактики охраны труда.

Зампреду правительства Сергею Наумову вместе с Минздравом области поручено тщательно разобраться в причинах трагедии.

Напомним, губернатор Валерий Радаев накануне, 3 июля, посещал Петровск, где обсудил с жителями благоустройство дворов и общественных территорий.

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Предполагается, что они отравились скопившимся газом

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ИСТОЧНИК KP.RU