2019-07-04T11:41:18+03:00
Происшествия

Под Саратовом шестеро пожарных тушили кухню частного дома

Пламя вспыхнуло из-за неправильного обращения с электроприборами
Дарья Вострикова
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Вчера, 3 июля, в 11:02 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о загорании летней кухни частного дома в поселке Новые Бурасы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за неправильного обращения с электроприборами.

На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава.

Пламя потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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