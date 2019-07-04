Под Саратовом шестеро пожарных тушили кухню частного дома
Пламя вспыхнуло из-за неправильного обращения с электроприборами
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Вчера, 3 июля, в 11:02 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о загорании летней кухни частного дома в поселке Новые Бурасы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м.
По предварительным данным, возгорание возникло из-за неправильного обращения с электроприборами.
На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава.
Пламя потушили.
ИСТОЧНИК KP.RU