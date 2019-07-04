Под Саратовом шестеро пожарных тушили кухню частного дома

СЕГОДНЯ 11:15 2019-07-04T11:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 июля, в 11:02 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о загорании летней кухни частного дома в поселке Новые Бурасы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, площадь пожара составила 20 кв. м.

По предварительным данным, возгорание возникло из-за неправильного обращения с электроприборами.

На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава.

Пламя потушили.

ИСТОЧНИК KP.RU