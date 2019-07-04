Житель Маркса показал поддельные документы ради неуплаты алиментов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-04T11:40:17+03:00

На него завели уголовное дело

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Марксовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту предоставления в районный отдел службы судебных приставов подложного документа.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном органе, в местном отделе приставов находится исполнительное производство в отношении 37-летнего жителя. Он должен платить алименты на своих несовершеннолетних детей.

Чтобы обойти запрет на вождение, в июле должник предоставил сотруднику УФССП приказ о приеме на работу водителем на полставки с окладом 12 тыс. рублей.

Однако гражданин нигде не работал, договор с ним не заключали, зарплату не давали.

Вынесенное приставом-исполнителем постановление об обращении взыскания на доходы должника позволило ему водить машину. Кроме того, обращению бывшей супруги отказали в удовлетворении.

На мужчину завели уголовное дело, ход расследования контролируется прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU