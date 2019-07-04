Во время погони водитель Kia протаранил Nissan во дворе на Крымской
В Заводском районе Саратова автомобилист на Kia протаранил припаркованную машину.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось на улице Крымская, напротив дома №12.
Наряд сотрудников ГИБДД, дежуривших на Алтынной горе, заметил иномарку, водитель которой вел себя явно неадекватно: как только он заметил стражей порядка, то попытался скрыться.
За ним была организована погоня, в том числе по дворам многоквартирных домов.
Во время одного из маневров водитель Kia не справился с управлением. Иномарка врезалась в припаркованный Nissan.
Только после этого нарушителя удалось задержать. Он оказался трезв.
На месте работают сотрудники ГИБДД и ГУ МВД, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU