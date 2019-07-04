В Балашове приставы арестовали «Приору» должника по налогам и кредиту
Машину передали на ответственное хранение его матери
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В Балашове приставы арестовали «Ладу Приора» должника.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, автомобиль стоял во дворе местного жителя.
Машину нашли во время рейда приставов и с помощью приложения «Мобильный розыск» выяснилось, что ее владелец задолжал 70 тыс. рублей. Мужчина не оплачивал налоги, коммуналку и кредит.
В итоге приставы наложили арест и оставили машину на ответственное хранение матери должника.
ИСТОЧНИК KP.RU