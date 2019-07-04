В Балашове приставы арестовали «Приору» должника по налогам и кредиту

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-04T11:32:17+03:00

Машину передали на ответственное хранение его матери

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В Балашове приставы арестовали «Ладу Приора» должника.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона, автомобиль стоял во дворе местного жителя.

Машину нашли во время рейда приставов и с помощью приложения «Мобильный розыск» выяснилось, что ее владелец задолжал 70 тыс. рублей. Мужчина не оплачивал налоги, коммуналку и кредит.

В итоге приставы наложили арест и оставили машину на ответственное хранение матери должника.

ИСТОЧНИК KP.RU