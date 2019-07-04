Виновнику смертельного ДТП в Энгельсе придется заплатить полмиллиона и отсидеть в колонии

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-04T11:30:54+03:00

Ему не смягчили приговор

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Энгельсский районный суд 30 апреля вынес приговор 24-летнему местному жителю, виновнику смертельной аварии.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, около 12:20 19 октября водитель Ford Focus ехал по левой полосе Студенческой улицы с превышением допустимой скорости на 13 км.

Он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу, однако не притормозил и сбил 61-летнюю женщину.

Потерпевшая в этот же день скончалась в больнице от причиненных травм.

Виновника аварии обязали выплатить полмиллиона компенсации морального вреда, отсидеть полтора года в колонии. Также его лишили прав на три года.

Осужденный обжаловал приговор, оспорив размер денежной выплаты, однако решение суда осталось без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU