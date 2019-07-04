Виновнику смертельного ДТП в Энгельсе придется заплатить полмиллиона и отсидеть в колонии
Энгельсский районный суд 30 апреля вынес приговор 24-летнему местному жителю, виновнику смертельной аварии.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, около 12:20 19 октября водитель Ford Focus ехал по левой полосе Студенческой улицы с превышением допустимой скорости на 13 км.
Он приблизился к нерегулируемому пешеходному переходу, однако не притормозил и сбил 61-летнюю женщину.
Потерпевшая в этот же день скончалась в больнице от причиненных травм.
Виновника аварии обязали выплатить полмиллиона компенсации морального вреда, отсидеть полтора года в колонии. Также его лишили прав на три года.
Осужденный обжаловал приговор, оспорив размер денежной выплаты, однако решение суда осталось без изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU