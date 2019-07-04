Президент России наградил сотрудников саратовского института «Микроб»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-04T10:42:44+03:00

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Президент России Владимир Путин наградил восьмерых сотрудников Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

Так, в Указе, подписанном вчера, 3 июля, говорится, что знак отличия «За наставничество» получили главные научные сотрудники учреждения — Нина Смирнова и Галина Ерошенко. Они получили такую награду за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу удостоились главные научные сотрудники института «Микроб» Елена Казакова и Николай Попов и заведующий лабораторией Игорь Карнаухов, а также замдиректора учреждения Алексей Туголуков.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения» получили, согласно Указу президента РФ, заместитель директора «Микроба» Алексей Никифоров и ведущий научный сотрудник лаборатории института Ирина Шарова.

ИСТОЧНИК KP.RU