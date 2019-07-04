СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-04T10:32:02+03:00

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В Саратовской области утонули 28 человек.

Такие данные сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по итогам с начала года.

Из 28 погибших, четверо – дети.

Большая часть несчастных случаев на воде произошла летом. За июнь на водоемах утонули около 20 человека.

Напомним, вчера в Волге, в районе села Золотое погибла 56-летняя женщина. Она каталась на лодке-гулянке и прыгнула в воду. При попытке помочь подняться ей обратно, четверо остальных пассажиров случайно перевернули судно. Трех человек спасли сразу, еще одного ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU