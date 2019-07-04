В Саратовской области утонули 28 человек
Из них четверо детей
Изменить размер текста:
В Саратовской области утонули 28 человек.
Такие данные сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по итогам с начала года.
Из 28 погибших, четверо – дети.
Большая часть несчастных случаев на воде произошла летом. За июнь на водоемах утонули около 20 человека.
Напомним, вчера в Волге, в районе села Золотое погибла 56-летняя женщина. Она каталась на лодке-гулянке и прыгнула в воду. При попытке помочь подняться ей обратно, четверо остальных пассажиров случайно перевернули судно. Трех человек спасли сразу, еще одного ищут.
ИСТОЧНИК KP.RU