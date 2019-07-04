Инспектор ГИБДД на саратовской трассе вымогал деньги у автомобилиста
В Воскресенском районе Саратовской области вынесен приговор 35-летнему сотруднику ГИБДД.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его осудили за вымогательство взятки.
Преступление было совершено в конце июня 2017 года. Житель Алтайского края с женой и четырьмя несовершеннолетними детьми ехал по трассе Сызрань – Саратов – Волгоград на юг. В районе села Елшанка его остановили сотрудники ГИБДД и обвинили в нарушении ПДД. Чтобы все же продолжить путь на отдых, мужчине пришлось согласиться дать взятку. В сопровождении сотрудника полиции он доехал до ближайшего банкомата, снял 30 тыс. рублей и передал вымогателю.
Суд приговорил инспектора ГИБДД к штрафу в сумме два млн рублей. Также его лишили звания капитана полиции и на три года запретили работать в органах власти.
ИСТОЧНИК KP.RU