Инспектор ГИБДД на саратовской трассе вымогал деньги у автомобилиста

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-04T10:01:31+03:00

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В Воскресенском районе Саратовской области вынесен приговор 35-летнему сотруднику ГИБДД.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, его осудили за вымогательство взятки.

Преступление было совершено в конце июня 2017 года. Житель Алтайского края с женой и четырьмя несовершеннолетними детьми ехал по трассе Сызрань – Саратов – Волгоград на юг. В районе села Елшанка его остановили сотрудники ГИБДД и обвинили в нарушении ПДД. Чтобы все же продолжить путь на отдых, мужчине пришлось согласиться дать взятку. В сопровождении сотрудника полиции он доехал до ближайшего банкомата, снял 30 тыс. рублей и передал вымогателю.

Суд приговорил инспектора ГИБДД к штрафу в сумме два млн рублей. Также его лишили звания капитана полиции и на три года запретили работать в органах власти.

ИСТОЧНИК KP.RU