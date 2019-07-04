АО НВКбанк запустил сервис по проверке контрагентов «Светофор»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-04T11:00:49+03:00

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АО НВКбанк совместно с компанией АО «ПФ «СКБ Контур» запустил новую услугу в системе дистанционного банковского обслуживания – проверку контрагентов «Светофор».

Дополнительный сервис позволит представителям бизнеса самостоятельно проверять своих партнеров на предмет банкротств, арбитражных дел и исков, исполнительных производств, финансового состояния и прочих существенных фактов.

При указании ИНН получателя в поле платежного поручения «Светофор» присвоит ему определенный цвет: красный, желтый или зеленый, в зависимости от уровня риска контрагента.

В числе преимуществ дистанционного обслуживания для клиентов НВКбанка:

- Повышенная оперативность и безопасность проводимых платежей;

- Полная интеграция с бухгалтерией компании;

- Поддержка современных интернет-браузеров;

- Контроль правильности заполнения реквизитов документов.

Узнать подробнее о сервисе «Светофор» Вы можете по телефону: (8452) 344-344 или в офисе Банка.

Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU