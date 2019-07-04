АО НВКбанк запустил сервис по проверке контрагентов «Светофор»
АО НВКбанк совместно с компанией АО «ПФ «СКБ Контур» запустил новую услугу в системе дистанционного банковского обслуживания – проверку контрагентов «Светофор».
Дополнительный сервис позволит представителям бизнеса самостоятельно проверять своих партнеров на предмет банкротств, арбитражных дел и исков, исполнительных производств, финансового состояния и прочих существенных фактов.
При указании ИНН получателя в поле платежного поручения «Светофор» присвоит ему определенный цвет: красный, желтый или зеленый, в зависимости от уровня риска контрагента.
В числе преимуществ дистанционного обслуживания для клиентов НВКбанка:
- Повышенная оперативность и безопасность проводимых платежей;
- Полная интеграция с бухгалтерией компании;
- Поддержка современных интернет-браузеров;
- Контроль правильности заполнения реквизитов документов.
Узнать подробнее о сервисе «Светофор» Вы можете по телефону: (8452) 344-344 или в офисе Банка.
Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU