«Аврору» отделили от школы №51 и ищут ей нового директора

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-04T09:47:10+03:00

Объявление о конкурсе разместила на своем сайте администрация Саратова

Изменить размер текста: A A

Администрация Саратова разместила объявление о конкурсе на должность директора школы «Аврора».

Напомним, это учреждение было построено в прошлом году по просьбам местных жителей и по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.

Кандидат на должность директора должен соответствовать многим критериям, в частности, иметь профильное образование и педагогический стаж не менее пяти лет.

У директора школы Аврора», которая рассчитана на 1,2 тыс. учеников, будет удлиненный оплачиваемый отпуск, оклад в 50,5 тыс. рублей и ненормированный рабочий день.

Итоги отбора подведут 26 июля.

Прежний директор, Светлана Паршина, останется руководить школой №51. Ранее «Аврора», в ходе строительства, де-юре являлась отделением этой школы. Сейчас, после выделения в отдельное юридическое лицо, «Авроре» понадобился новый руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU