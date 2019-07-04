2019-07-04T09:47:10+03:00
Общество

«Аврору» отделили от школы №51 и ищут ей нового директора

Объявление о конкурсе разместила на своем сайте администрация Саратова
Александр Уриевский
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Школа "Аврора"Школа "Аврора"
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Администрация Саратова разместила объявление о конкурсе на должность директора школы «Аврора».

Напомним, это учреждение было построено в прошлом году по просьбам местных жителей и по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина.

Кандидат на должность директора должен соответствовать многим критериям, в частности, иметь профильное образование и педагогический стаж не менее пяти лет.

У директора школы Аврора», которая рассчитана на 1,2 тыс. учеников, будет удлиненный оплачиваемый отпуск, оклад в 50,5 тыс. рублей и ненормированный рабочий день.

Итоги отбора подведут 26 июля.

Прежний директор, Светлана Паршина, останется руководить школой №51. Ранее «Аврора», в ходе строительства, де-юре являлась отделением этой школы. Сейчас, после выделения в отдельное юридическое лицо, «Авроре» понадобился новый руководитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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