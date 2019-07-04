2019-07-04T09:28:04+03:00
Общество

Жителей Саратовской области научат ткать из трав

Мероприятие пройдет в ближайшие выходные
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 6 по 7 июля в селе Золотое Красноармейского района состоится первый открытый слет ремесленников.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, гостей мероприятия начнут ткать из трав, работать с глиной, делать заколки и броши из атласных лет, заниматься боди-артом.

Кроме того, пройдут экскурсии по гончарным мастерским и по селам района, подготовлена концертная программа и пенная вечеринка.

Будет предусмотрена зона для пикников и установки палаток, оборудованная всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновнику смертельного ДТП в Энгельсе придется заплатить полмиллиона и отсидеть в колонии
В поселке Чардым под Саратовом полыхала баня
Президент России наградил сотрудников саратовского института «Микроб»
Пожар в жилом доме в Саратове тушили 26 человек
В Саратовской области утонули 28 человек
Инспектор ГИБДД на саратовской трассе вымогал деньги у автомобилиста
На Московском шоссе за день сбили двух пешеходов
«Аврору» отделили от школы №51 и ищут ей нового директора
Упавший в ванну смартфон убил подростка под Саратовом
В Энгельсе столкнулись иномарка и велосипед
В Балакове юноша украл из подъезда велосипед
В Энгельсе в троллейбусе во время движения упала пенсионерка
Вышедший из колонии мужчина убил пустившего его пожить приятеля в Саратове
В центре Саратова у подростка в школе украли телефон
В Балакове столкнулись два автомобиля Renault
В Саратове сегодня отремонтируют две улицы
На улице Блинова раскопали только что отремонтированную дорогу
В Энгельсе месяц ищут 42-летнего Дмитрия Горемыко
В ДТП в центре Саратова пострадали четыре человека