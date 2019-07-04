Жителей Саратовской области научат ткать из трав

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-04T09:28:04+03:00

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С 6 по 7 июля в селе Золотое Красноармейского района состоится первый открытый слет ремесленников.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, гостей мероприятия начнут ткать из трав, работать с глиной, делать заколки и броши из атласных лет, заниматься боди-артом.

Кроме того, пройдут экскурсии по гончарным мастерским и по селам района, подготовлена концертная программа и пенная вечеринка.

Будет предусмотрена зона для пикников и установки палаток, оборудованная всем необходимым.

ИСТОЧНИК KP.RU