В Балакове юноша украл из подъезда велосипед
Злоумышленника задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу велосипеда у местной жительницы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам жительницы улицы Факел Социализма, в 23:00 21 июня во втором подъезде дома на улице Академика Жук пропал ее велосипед Stels стоимостью 5 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 16-летний безработный юноша.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU