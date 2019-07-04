2019-07-04T09:22:41+03:00
Происшествия

Вышедший из колонии мужчина убил пустившего его пожить приятеля в Саратове

Тот начал упрекать его во время совместного застолья
Екатерина Семенова
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В Саратове будут судить 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и уголовное дело передано в суд.

Следователи считают, что зимой 30-летний мужчина познакомился с 35-летним. Причем последний недавно вышел из колонии и ему негде было жить. Новый приятель предложил ему остановиться у него в квартире.

26 апреля оба распивали спиртное, и владелец жилья начал упрекать гостя, что тот занимает его жилплощадь. Во время ссоры бывший заключенный схватил нож и одним ударом в грудь убил обидчика.

Обвиняемый был арестован и полностью признал вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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