Вышедший из колонии мужчина убил пустившего его пожить приятеля в Саратове
Тот начал упрекать его во время совместного застолья
Изменить размер текста:
В Саратове будут судить 35-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование завершено и уголовное дело передано в суд.
Следователи считают, что зимой 30-летний мужчина познакомился с 35-летним. Причем последний недавно вышел из колонии и ему негде было жить. Новый приятель предложил ему остановиться у него в квартире.
26 апреля оба распивали спиртное, и владелец жилья начал упрекать гостя, что тот занимает его жилплощадь. Во время ссоры бывший заключенный схватил нож и одним ударом в грудь убил обидчика.
Обвиняемый был арестован и полностью признал вину.
ИСТОЧНИК KP.RU