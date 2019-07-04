2019-07-04T08:54:39+03:00
Общество

В Саратове сегодня отремонтируют две улицы

Обновлены более 9 тыс.кв.м.асфальта
Дарья Вострикова
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В Саратове сегодня, 4 июля, запланировано устройство выравнивающего слоя на 1-м проезде Строителей. Всего на участке будет уложено 3,4 тыс. кв. м асфальта.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на 1-я Беговой улице от Большой Садовой до Степана Разина начнут асфальтировать верхний слой на общей площади 2,4 тыс.кв.м.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже заменено более 9 тыс.кв.м. на улицах Производственная и Большая Садовая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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