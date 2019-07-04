В Энгельсе месяц ищут 42-летнего Дмитрия Горемыко

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-04T08:48:04+03:00

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В Энгельсе Саратовской области пропал без вести 42-летний Дмитрий Горемыко.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчину ищут с 6 июня.

Рост Дмитрия Горемыко — 170 см, он худощавого телосложения, у него светлые с рыжиной короткие волосы. На момент пропажи был одет в светлую клетчатую рубашку и голубые джинсы.

Дмитрию Горемыко может понадобиться медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU