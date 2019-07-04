В Саратове рецидивист отобрал у малознакомого мужчины телефон

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-04T08:46:16+03:00

На него завели уголовное дело

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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 июня с заявлением обратился 32-летний гражданин.

По его словам, 29 июня малознакомый мужчина отобрал у него гаджет марки Siniga в квартире по Ново-Астраханскому шоссе.

Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника в возрасте 42 лет задержали, изъяв у него похищенное.

На гражданина завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU