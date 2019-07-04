В Саратове рецидивист отобрал у малознакомого мужчины телефон
На него завели уголовное дело
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Полиция Заводского района раскрыла кражу телефона.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 30 июня с заявлением обратился 32-летний гражданин.
По его словам, 29 июня малознакомый мужчина отобрал у него гаджет марки Siniga в квартире по Ново-Астраханскому шоссе.
Сумма ущерба составила 3 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника в возрасте 42 лет задержали, изъяв у него похищенное.
На гражданина завели уголовное дело, отпустив под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU