В Саратове у пенсионера из шкафа украли 80 тыс. рублей
Задержан подозреваемый
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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 70-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, пенсионер обратился с заявлением 5 июня. По его словам, неизвестные унесли из шкафа его дома на улице 1-й Ямской проезд 80 тыс. рублей.
Предполагаемого похитителя задержали. Рецидивист в возрасте 36 лет во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU