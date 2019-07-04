В Саратове у пенсионера из шкафа украли 80 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-04T08:19:08+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 70-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, пенсионер обратился с заявлением 5 июня. По его словам, неизвестные унесли из шкафа его дома на улице 1-й Ямской проезд 80 тыс. рублей.

Предполагаемого похитителя задержали. Рецидивист в возрасте 36 лет во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU