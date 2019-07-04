2019-07-04T08:21:17+03:00
Происшествия

В Саратове девочка выпала с девятого этажа, пока ее отец спал

Она проломила москитную сетку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова следователи начали проверку падения ребенка с высоты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, малышка выпала из окна девятого этажа, пока ее отец спал.

ЧП случилось в доме на улице Огородная.

По предварительной версии, вечером 3 июля 35-летний мужчина был дома с дочерьми трех и 16 лет. Мать находилась на суточном дежурстве. Отец заснул и проснулся, когда его разбудила старшая дочь. Она сказала, что младшая сестра пропала.

Мужчина заметил, что в окне одной из комнат нет москитной сетки. Когда он выглянул, то увидел лежащую на земле внизу девочку.

Малышку госпитализировали прибывшие по вызову медики.

Следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Виновнику смертельного ДТП в Энгельсе придется заплатить полмиллиона и отсидеть в колонии
В поселке Чардым под Саратовом полыхала баня
Президент России наградил сотрудников саратовского института «Микроб»
Пожар в жилом доме в Саратове тушили 26 человек
В Саратовской области утонули 28 человек
Инспектор ГИБДД на саратовской трассе вымогал деньги у автомобилиста
На Московском шоссе за день сбили двух пешеходов
«Аврору» отделили от школы №51 и ищут ей нового директора
Упавший в ванну смартфон убил подростка под Саратовом
Жителей Саратовской области научат ткать из трав
В Энгельсе столкнулись иномарка и велосипед
В Балакове юноша украл из подъезда велосипед
В Энгельсе в троллейбусе во время движения упала пенсионерка
Вышедший из колонии мужчина убил пустившего его пожить приятеля в Саратове
В центре Саратова у подростка в школе украли телефон
В Балакове столкнулись два автомобиля Renault
В Саратове сегодня отремонтируют две улицы
На улице Блинова раскопали только что отремонтированную дорогу
В Энгельсе месяц ищут 42-летнего Дмитрия Горемыко
В ДТП в центре Саратова пострадали четыре человека