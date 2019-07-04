В Саратове девочка выпала с девятого этажа, пока ее отец спал

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-04T08:21:17+03:00

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В Заводском районе Саратова следователи начали проверку падения ребенка с высоты.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, малышка выпала из окна девятого этажа, пока ее отец спал.

ЧП случилось в доме на улице Огородная.

По предварительной версии, вечером 3 июля 35-летний мужчина был дома с дочерьми трех и 16 лет. Мать находилась на суточном дежурстве. Отец заснул и проснулся, когда его разбудила старшая дочь. Она сказала, что младшая сестра пропала.

Мужчина заметил, что в окне одной из комнат нет москитной сетки. Когда он выглянул, то увидел лежащую на земле внизу девочку.

Малышку госпитализировали прибывшие по вызову медики.

Следователи начали проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU