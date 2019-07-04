Лодка на Волге под Саратовом перевернулась из-за спрыгнувшей в воду женщины

СЕГОДНЯ 07:58 2019-07-04T08:22:17+03:00

Гостью из Красноярска пытались спасти остальные пассажиры, что привело к опрокидыванию судна

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В Заводском районе Саратова следователи СУ СКР начали проверку по факту гибели женщины в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, погибшая — 56-летняя жительница Красноярска.

Ранее «Комсомолка» писала, что вечером на Волге около села Золотое перевернулась лодка-гулянка с пятью пассажирами. Трех удалось спасти сразу, тело одной женщины водолазы извлекли позднее. Поиски еще одного 58-летнего пострадавшего продолжается.

Следователи уточнили подробности. Оказывается, 56-летняя гостья из Красноярска во время прогулке на лодке самовольно прыгнула в воду, но подняться обратно уже не смогла. Оставшиеся пассажиры попытались ей помочь, что привело к опрокидыванию судна, так как они все сместились на один борт.

Место происшествия и труп осмотрены. Следов насильственной смерти не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU